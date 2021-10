“Laudato si, Enciclica tra Ecologia e Antropologia” è il titolo dell’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta” che si terrà a Pozzolo, con inizio alle ore 21, giovedì 21 ottobre nella parrocchia di San Martino. L’ingresso è libero ma si dovrà presentare il Green Pass. L’incontro sarà moderato da Enzo Baldon

Protagonisti del convegno relatori di livello assoluto: Paola Rivaro, docente associato dell’Università di Genova; Domenico Ravetti consigliere regionale del partito Democratico eletto nella nostra provincia; Domenico Agasso, giornalista vaticanista del quotidiano “La Stampa” e Luca Rolandi, giornalista professionista, pozzolese di origine, torinese di adozione.

L’incontro deriva il suo titolo da quello dell’Enciclica papale, “Laudato si”, pubblicata cinque anni fa e che rappresenta il documento in cui, per la prima volta nella sua storia, la Chiesa prende apertamente posizione sui temi dell’ambiente e sulla necessità di una sua salvaguardia.

L’Enciclica, scritta personalmente da papa Francesco, è un documento spirituale che invita prima di tutto a una «conversione ecologica». La salvaguardia dell’ambiente è collegata alla giustizia verso i poveri e alla soluzione dei problemi di un’economia che persegue soltanto il profitto. Le tre questioni non possono essere disgiunte e, infatti, il tema ambientale viene trattato dal papa in un contesto più ampio, quello della dottrina sociale della Chiesa.

Una nuova visione di ecologia che punta a considerare come, sulla Terra, ogni nostra azione influisce su tutto il resto del sistema e pertanto siamo tutti corresponsabili della sofferenza del pianeta. I contenuti dell’Enciclica saranno affrontati da Domenico Agasso, il quale oltre che giornalista è anche coordinatore di “Vatican Insider”, il sito indipendente di informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica, in una conversazione con Luca Rolandi.

A loro farà seguito la testimonianza di Paola Rivaro che racconterà della sua esperienza nello studio degli effetti dell’inquinamento globale che la impegna per alcuni mesi all’anno al Polo Sud nella sua qualità di ricercatrice per il Programma Nazionale di ricerche in Antartide.

Domenico Ravetti, porrà l’accento sulle iniziative della politica a tutela dell’ambiente.

Annalisa Micone, presidente dell’associazione La Frascheta, sottolinea l’importanza di un incontro come quello in programma giovedì 21 ottobre a Pozzolo incentrato su di un tema come quello dell’ambiente al quale sono collegati gli aspetti legati ai cambiamenti climatici e la necessità di intervenire sulle disuguaglianze per una nuova economica più solidale, sostenibile e inclusiva. E, questo, con tre relatori molto qualificati.

Maurizio Priano