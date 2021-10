Ricerca per:

* Saranno rispettate le norme anti Covid e per partecipare all’incontro è necessario esibire il green pass o l’esito del tampone negativo.

Dopo aver incontrato i cittadini della Zona 2 (Municipio – Corso Alessandria), l’Amministrazione comunale e Gestione Ambiente organizzano altre 5 serate informative dedicate ai cittadini delle frazioni/località di Castellar Ponzano, Vho, Mombisaggio, Bettole di Tortona, Rivalta Scrivia, già incontrati quest’estate, per spiegare nel dettaglio il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, rispondere a domande e dubbi e, se necessario, risolvere eventuali criticità.

Gestione Ambiente incontra i cittadini delle frazioni di Tortona per la nuova raccolta