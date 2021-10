Ha riscosso un notevole successo di pubblico la mostra d’arte contemporanea delle opere di Edoardo Gagliotti, intitolata semplicemente “Contemporary”, presso i locali della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, inaugurata sabato scorso.

“Il progetto artistico all’interno della Biblioteca Civica vuole far riflettere – ha dichiarato il giovane artista – lo scopo di ogni lavoro selezionato è quello di indagare gli aspetti più “nascosti” dell’animo umano, il metallo grezzo combinato alla vernice e alle spaccature sui fondali in legno vogliono diventare l’elemento di unione tra l’osservatore e la sua interiorità. Un viaggio ideale che attraversa gioie, timori, desideri e sogni di chi guarda e che solo grazie a queste emozioni può considerarsi davvero completo. Ringrazio il Comune di Tortona e tutto il personale della Biblioteca Civica per l’opportunità e la disponibilità”. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 fino al 31 ottobre prossimo.