Anche Fausto Leali approva la “Guida alla Ristorazione – Alessandria e Provincia”! La Diamond Editore è abituata ai grandi nomi: infatti, dopo Joe Bastianich (ristoratore di fama internazionale ed icona della cucina!), ecco un altro artista di livello, questa volta del panorama musicale, promuovere a pieni voti la pubblicazione che parla di buon cibo e di accoglienza. Molto affezionato ad Alessandria, da dove fra l’altro è iniziata la sua carriera nel gruppo dei Novelty, Fausto Leali ha visto la Guida 2021 e non se l’è lasciata sfuggire.

<<Ringrazio Fausto Leali, la “voce nera” della canzone italiana, per i suoi apprezzamenti su una pubblicazione che racconta le peculiarità dei locali della nostra provincia. Al Piemonte, fra l’altro, è andato di recente l’Oscar del turismo enogastronomico, ragion per cui sarà bellissimo andare alla scoperta dei nostri ristoranti, osterie, ma anche pasticcerie e gelaterie di un territorio così vasto e affascinante; tutti locali accuratamente scelti e descritti all’interno dell’opera che non dà giudizi di nessun genere>> spiega Enrica Giannini, titolare dell’Agenzia Diamond ed editore.

Da 4 anni la guida si fa valere ed è cresciuta in termini di autorevolezza e di proposte culinarie. Un libro coraggioso e battagliero, che ha saputo passare in mezzo a momenti complicati come quest’ultimo legato alla pandemia, credendoci sempre e stando al fianco della squadra di ristoratori che troverete narrati nelle oltre 190 pagine della raccolta. Prendetevi, come ha fatto Fausto Leali, lo sfizio di curiosare nelle edicole, in libreria e nella grande distribuzione e concedetevi il vero lusso della vita: il tempo per leggere la guida, scegliere il luogo adatto alla vostra occasione di piacere enogastronomico e andare a tastare dal vivo l’ospitalità e la qualità di un centinaio di attività di ristorazione selezionate per voi. Trovate la “Guida alla Ristorazione – Alessandria e Provincia 2021” distribuita in Piemonte, Lombardia e Liguria. E’ pratica, maneggevole, con immagini accattivanti e testi originali: in vendita anche su Amazon (€ 12,90).