Nessuna sorpresa alle elezioni comunali nei comuni del Tortonese: se a Monleale e e Isola Sant’Antonio il risultato era quasi scontato, le attenzioni si sono focalizzate sui due comuni più grandi dell’are a Tortonese: Castelnuovo Scrivia e Pontecurone.

A Castelnuovo il Sindaco uscente Gianni Tagliani dato per favorito ha vinto a mani basse con percentuali quasi bulgare mentre a Pontecurone per la seconda volta consecutiva, seppur di poco, ha vinto il Centro Destra, a testimonianza che quello che é stato da sempre un feudo della Sinistra ora non lo é più.

Di seguito i risultati: