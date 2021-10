Doppio appuntamento per il prossimo fine settimana al Museo Diocesano di Tortona in via Seminario

sabato 9 ottobre un itinerario con partenza da Santa Maria e San Pietro a Silvano Pietra ed arrivo al Museo Diocesano di Tortona;

domenica 10 ottobre Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Diocesano.

La prima proposta si collega alla mostra temporanea “Restituzioni dalle grandi mostre. Da Silvano Pietra a Milano, da Sarezzano a Torino“attualmente in corso negli spazi espositivi del nostro Museo.

Dalla chiesa di Silvano proviene la pala di Lucrezia Quistelli, fermatasi a Tortona di ritorno da Palazzo Reale a Milano dove è stata esposta diversi mesi nella mostra Signore dell’Arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600.

Nella parrocchia di Silvano recenti restauri ci permettono di ammirare uno dei più significativi cicli d’affreschi presenti sul territorio diocesano. A guidarci nella sua parrocchia sarà lo stesso don Maurizio Ceriani che ci condurrà in un interessante viaggio tra arte e storia.

Nel nostro itinerario ci piace l’idea di portarvi a scoprire una delle comunità della Diocesi ed il suo territorio. Custodi d’arte e di fede i cittadini di Silvano Pietra, insieme alla parrocchiale, vantano la presenza del Castello dei Conti Pietra, solitamente chiuso al pubblico, ma aperto esclusivamente per noi sabato 9 ottobre! Al suo interno affreschi tardo Trecenteschi con le Fatiche di Ercole ed altri soggetti, ancora in corso di studio.

Terminate le visite, ognuno con mezzi propri, ci sposteremo a Tortona per ritrovarci al Museo Diocesano e concludere il nostro pomeriggio con la visita guidata alla mostra “Restituzioni dalle grandi mostre“.

Purtroppo l’attuale situazione ci impone delle restrizioni numeriche, quindi se interessati a partecipare vi chiediamo di contattarci il prima possibile.Contributo 5 € a persona.Iscrizioni obbligatorie entro l’8 ottobre alle ore 12.

Domenica 10 ottobre il Museo Diocesano aderisce alla giornata FAMU (Famiglie al Museo) proponendo il laboratorio didattico “Ritratti…d’oro e d’argento”

Il laboratorio prevede una breve visita al museo e un laboratorio manuale dove i bambini, con l’aiuto dei loro genitori o accompagnatori adulti, si divertiranno nel fare un ritratto con materiali “diversi”.

Iscrizione obbligatoria entro il 7 ottobre.Contributo richiesto per il laboratorio 5 € a bambino. Ingresso gratuito al museo per 2 accompagnatori adulti (genitori, nonni, fratelli amici..)Consigliato per bambini 6-12 anni.Ogni bambino andrà a casa con il suo lavoretto.Materiale messo a disposizione dal museo.

Durata 1 h e mezza

Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni contattatemi al numero 3382638926 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) o scrivete a beniculturali@diocesitortona.itL’iscrizione è valida solo al ricevimento di una risposta da parte dei riferimenti sopra indicati.Green pass e mascherina obbligatori.