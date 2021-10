La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Federico Taverna, il budget destinato alle famiglie in difficoltà per il primo semestre 2022: saranno disponibili ben 480mila Euro per gli aventi diritto, con le domande che potranno essere presentate dal 2 al 30 Novembre.

“In un momento già complicato, l’emergenza sanitaria ha aumentato la sofferenza di molte persone e famiglie – spiega l’Assessore Federico Taverna -. Non mancano i segnali di ripresa in questo 2021, ma alla luce della situazione delicata abbiamo voluto dare un segnale forte con un contributo molto significativo di quasi 500 mila Euro: non sono mai stati stanziati così tanti fondi. Nel secondo semestre di quest’anno abbiamo ricevuto 763 richieste, vediamo come sarà il saldo degli aventi diritto a fine novembre ma siamo pronti a fare la nostra parte. La quota spettante – continua Federico Taverna – potrà essere destinata all’acquisto di beni di prima necessità o in alternativa al pagamento dei canoni di locazione E.R.P. o ancora per al pagamento delle utenze. Con questa delibera confermiamo la nostra totale vicinanza alle famiglie vogheresi in difficoltà”.