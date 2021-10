Ricerca per:

Per consentire l’esecuzione dei lavori nelle giornate indicate, la circolazione ferroviaria resterà interrotta tra Limone e Breil.

Da lunedì 18 ottobre la linea Cuneo-Ventimiglia, in particolare la tratta tra le stazioni di Limone e Tenda, sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale.