Si tratta dell’ultimo libro del noto scrittore tortonesi che ha già 15 volumi pubblicati ed è presente nell’antologia americana a Best European fiction.

La rassegna è organizzata dal tavolo della cultura di Tortona in collaborazione col FAI giovani e la delegazione FAI di Tortona.

Nuovo appuntamento con la cultura domani, giovedì 21 ottobre alle 18 a Tortona. Presso il Teatro Civico in via ammiraglio Mirabello nell’ambito della rassegna “Derthona inedita” si terà la presentazione del romanzo di Marco Candida “Incendio nel bosco“ presenta Giacomo Maria Prati.