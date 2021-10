Alla presenza del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, e di molte altre autorità, nella giornata di ieri presso la sala del Consiglio comunale del Municipio. si é svolta la cerimonia di consegna del premio “Città di Tortona – Grosso d’Oro” assegnato quest’anno all’Arcivescovo – Vescovo emerito di Tortona, Mons. Vittorio Viola che, come noto, sta per concludere il proprio incarico sul nostro territorio per diventare Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a Roma.

A Monsignor Viola viene riconosciuto, “il valore del servizio svolto per la crescita sociale e culturale della comunità locale; l’impegno profuso, sia personalmente che attraverso i propri collaboratori e le istituzioni ecclesiali, per incoraggiare con la sua parola e sostenere concretamente tutti i Tortonesi durante i drammatici mesi della pandemia da Covid-19; il lustro procurato alla Città dall’alto incarico pontificio che è stato chiamato a svolgere presso la Curia romana, come Segretario della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina del Sacramenti”.

LA MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Nominato da Papa Francesco alla sede episcopale di Tortona il 15 ottobre 2014, consacrato Vescovo il 7 dicembre 2014 nella Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola ad Assisi, Mons. Vittorio Viola fa solenne ingresso nella nostra Città il 14 dicembre 2014, per sedere, quale 107° successore , sulla Cattedra di S. Marziano. Diventato ufficialmente, già dal giorno successivo, cittadino di Tortona, Mons. Viola ha, da subito, messo a disposizione della Comunità locale le sue notevoli doti di mente e di cuore. Ha esercitato sapientemente il ministero della Parola, non solo offrendo appassionate ed appassionanti catechesi ed omelie ai fedeli, ma anche partecipando alle celebrazioni anniversarie della storia patria – 25 aprile, 4 novembre – per trasmettere motivi di impegno civile. Inoltre, pur mantenendo i rapporti tra Diocesi e Comune su un elevato livello di autonomia, di rispetto reciproco e di considerazione per le rispettive sfere di competenza, attraverso l’annuale Messaggio alla Città , proposto, dal 2017, ogni 6 marzo, in occasione della Festa di S. Marziano, non ha mancato di ricordare con forza agli uomini e alle donne delle istituzioni civiche i valori fondanti il loro servizio alla Comunità, richiamando, di anno in anno, la loro attenzione sui principali problemi sociali del momento ed offrendo la propria personale collaborazione e quella della Chiesa locale, delle parrocchie, delle numerose associazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana, per rendere Tortona una Città – Civitas, capace di relazioni inclusive, di ascolto, di dialogo, di gratuità, di solidarietà, una Città fraterna , seriamente impegnata a perseguire il Bene Comune e la coesione sociale. Questa già notevole dedizione di Mons. Viola si è fatta totale e si è manifestata con grande evidenza nell’anno 2020, quando anche Tortona è stata pesantemente provata dalle conseguenze della pandemia da Covid 19. Mantenendo lo stile di semplicità, sobrietà, immediatezza che lo contraddistingue, il Vescovo si è posto, con ogni mezzo possibile, in ascolto di tutti i bisogni, non solo spirituali, ma anche materiali, sociali e, persino, sanitari che la Città manifestava, per contribuire con il Comune e con l’ASL, a dare con tempestività, le risposte attese. La sua presenza, anche fisica, nei tanti luoghi della sofferenza, incurante del rischio personale, il cammino doloroso fatto insieme, accanto alle autorità civili e, in un indimenticabile venerdì santo del 2020, appena innanzi, quasi ad aprire la strada, è – e resterà – l’icona di quella straordinaria esperienza di Comunità. La Città di Tortona è grata a padre Vittorio per il tratto, breve ma intenso, di cammino fatto insieme. E’ orgogliosa per il prestigioso incarico presso la Santa Sede cui il Sommo Pontefice ha voluto chiamare il proprio Vescovo, oggi “arcivescovo-vescovo emerito”, che continuerà a portare nel titolo il nome “di Tortona”.​ Ecco perché, oggi, l’Amministrazione comunale conferisce a Mons. Vittorio Francesco Viola il Premio Città di Tortona – Grosso d’Oro 2021 per l’alto valore del servizio reso alla Comunità tortonese.