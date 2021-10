Sì è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di consegna della bandiera dei “Borghi più Belli d’Italia” alla frazione Vho di Tortona che entra a fare parte di questo prestigioso club.

La bandiera é stata consegnata al Sindaco Tortona Federico Chiodi e all’assessore al turismo, nonché vice Sindaco Fabio Morreale. Numerose le personalità presenti alla cerimonia, fra cui l’onorevole Riccardo Molinari presidente del gruppo della Lega alla Camera dei deputati, la senatrice Rossana Boldi, l’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e molti altri.

La consegna della bandiera é avvenuta da parte dei Dirigenti dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia e rappresenta un prestigioso riconoscimento per Tortona che grazie a Vho entra ufficialmente a far parte di questo prestigioso organismo riconosciuto in tutto il mondo.

Vho si trova a 210 metri su livello del mare e le sue belle sono molteplici: oltre ad essere un borgo caratteristico é situato in posizione privilegiata da cui si gode uno bel panorama su tutta la pianura.