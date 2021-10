Continua al Museo Diocesano a mostra temporanea “Restituzioni dalle grandi mostre. Da Silvano Pietra a Milano, da Sarezzano a Torino“. Opere provenienti da due parrocchie della nostra Diocesi esposte nelle mostre organizzate da grandi Musei, Palazzo Reale di Milano e Palazzo Madama di Torino, ora sono visibili nel nostro Museo!

In prestito dalla parrocchiale di Silvano Pietra troverete la pala d’altare di Lucrezia Quistelli, esposta a Palazzo Reale di Milano nella mostra Signore dell’Arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600.

Provengono invece dalla parrocchia dei Santi Ruffino e Venanzio di Sarezzano i due inediti busti reliquiario restaurati ed esposti alla mostra Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia allestita negli spazi di Palazzo Madama a Torino.

INIZIATIVE COLLEGATE ALLA MOSTRA

Venerdì 22 ottobre, ore 18 al Museo Diocesano di Tortona (Via Seminario 7)

Incontro-racconto sulle opere esposte nelle grandi mostre insieme alla dott.ssa Lelia Rozzo, Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano, e don Maurizio Ceriani, Vicario Foraneo e parroco della parrocchia di Silvano Pietra. Ingresso gratuito.

Sabato 23 ottobre

Itinerario pomeridiano con mezzi propri. Sarezzano-Tortona. Iscrizione obbligatoria entro la mattina di venerdì 22 ottobre ore 12.

Contributo richiesto 5 euro a persona (guida chiesa + ingresso museo diocesano + guida mostra “Restituzioni dalle grandi mostre”).

La chiesa Vecchia di Sarezzano sarà aperta dai volontari diocesani dalle 15,30 alle 17,00.

Punto di partenza dell’itinerario la chiesa dei Santi Ruffino e Venanzio di Sarezzano. Da questa piccola chiesetta, posta sul cucuzzolo della collina, provengono alcune delle più significative opere esposte al Museo Diocesano di Tortona, come il Codice Purpureo del V-VI secolo. Con l’iniziativa in corso “Restituzioni dalle grandi mostre” altre due opere si aggiungono ai tesori provenienti da Sarezzano e visibili in museo: i busti reliquiario dei Santi Ruffino e Venanzio di ritorno da Palazzo Madama. Venite a scoprire la loro storia!

Ore 17,30 visita guidata alla mostra “Restituzioni dalle grandi mostre” (Museo Diocesano via Seminario, 7).

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3382638926 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) o scrivere a beniculturali@diocesitortona.it

L’iscrizione è valida solo al ricevimento di una risposta da parte dei riferimenti sopra indicati.

Per accedere al Museo e partecipare alle iniziative promosse nel presente programma è richiesto il green pass o certificato equivalente, posti limitati, nel rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid.