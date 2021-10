Appuntamento di rilievo, quello in programma domani, mercoledì 13 Ottobre alle ore 21.00 presso il Megaplex Stardust di Tortona: organizzato dal Circolo del Cinema “Film&Video” infatti ci sarà la “prima” del film “Stem Cell” e in sala saranno presenti il regista, la produttrice e lo sceneggiatore del film.

Film girato presso Fondazione Mondino di PAVIA diretto da Giuseppe Di Giorgio, ispirato all’omonimo romanzo di Paolo Gaetani, milanese di nascita ma pavese di adozione.

𝐓𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐥𝐦

Un brillante neurochirurgo viene trovato assassinato nella sua sala operatoria. Il quadro è raccapricciante, chi lo ha ucciso ha usato gli stessi strumenti della sua specialità.

Chi è l’assassino? Uno psicopatico? Qualcuno interno all’istituto?

La polizia si ritrova in una lotta contro il tempo per fermare il killer che non smette di uccidere, usando la medesima efferata modalità e accanendosi su altri camici eccellenti.

“Stem cell” è un intricato enigma che porta il commissario Aliprandi e la sua squadra a rincorrere continuamente un assassino che non agisce casualmente o per motivazioni convenzionali, un individuo astuto e calcolatore che non si lascia alle spalle alcuna prova…

Solo una lunga scia di sangue.