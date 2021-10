Una nuova opportunità, tra altre proposte opzionali della scuola, per accrescere le competenze linguistiche ed interculturali. Da quest’anno il liceo, in rete con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto Confucio e l’Università di Torino, organizza un corso di lingua cinese rivolto agli alunni e ai docenti. Le lezioni di questa nuova attività extra-curriculare saranno tenute da insegnanti qualificati dell’Istituto Confucio di Torino.

Fondato nel 2008 dalle università di Torino e di Shangai per promuovere la conoscenza della lingua cinese ad ogni livello, l’istituto è senza scopo di lucro e affianca l’insegnamento ad un’intensa attività culturale organizzando conferenze, concerti, spettacoli e mostre per far conoscere la cultura e le tradizioni cinesi.

Oltre le consuete certificazioni linguistiche di inglese, tedesco e francese, da quest’anno si potrà conseguire anche la certificazione linguistica HSK 1 di lingua cinese. Il liceo crede in questa ulteriore sfida che permetterà non solo di imparare una nuova lingua e di comprendere una cultura millenaria, ma anche di arricchire il proprio curriculum.

La lingua cinese può sembrare difficile da apprendere ma sarà anche un’immersione culturale appassionante. Si partirà dallo studio della fonetica e del suo sistema di trascrizione, dalle regole di scrittura dei caratteri, fino ad arrivare alla conoscenza della grammatica e della struttura della frase.