Venerdì 22 ottobre, alle ore 18, presso la Sala del Consiglio del Comune di Voghera,

verranno consegnati i riconoscimenti “Maria Montessori 2021”, assegnati dalla

Commissione Pari Opportunità di cui è Presidente il Vicesindaco, Avv. Simona Virgilio,

Assessore con delega alle Pari Opportunità.

I premi verranno consegnati a Barbara Allegrini e Cinzia Cullacciati per l’ambito

dell’Impegno Civile e Sociale, a Maria Teresa Lopez per l’ambito dell’educazione e alla

Signora Felicia Faller per l’ambito sportivo.

Il Premio “Maria Montessori” è stato istituito nel 2009 per riconoscere pubblicamente il ruolo e l‘impegno

delle donne della Città di Voghera le quali, con la loro attività o con opere concrete si siano particolarmente

distinte in vari ambiti. In occasione di questa edizione la scelta è ricaduta su più nominativi affinché fosse

riconosciuto l’impegno collettivo dimostrato su diversi fronti durante i momenti più difficili della pandemia

anche al di fuori dell’ambito sanitario; le donne premiate sono infatti un simbolo di tutte coloro che in

innumerevoli campi, con il duro lavoro e con importanti iniziative, si sono trovate in prima linea nella lotta al

Covid-19.

Inoltre si è voluto premiare una giovanissima sportiva, la calciatrice Felicia Faller, per un riconoscimento ai

giovani che oltre all’impegno quotidiano nel portare avanti valori positivi con dedizione costante e i sacrifici

che questo comporta, hanno dimostrato una grande resilienza nel fronteggiare la pandemia adattandosi a

una nuova realtà e vedendo rivoluzionata la loro vita scolastica e sociale. Tutto questo in un ambito

tradizionalmente maschile, quello calcistico, in cui le donne stanno affermando e realizzando, seppur ancora

con difficoltà, l’obiettivo delle pari opportunità di genere.

“La Commissione Pari Opportunità sta proseguendo nell’impegno di contribuire

all’attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini anche mediante azioni

dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità nel lavoro, nell’educazione e

nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella vita professionale e famigliare –

spiega l’Assessore Simona Virgilio -. Istituita per la prima volta nel 1998, la

Commissione conta ad oggi ben venti componenti tra cui quattro consigliere, due di

minoranza e due di maggioranza, e quindici rappresentanti di associazioni ed enti che

svolgono la loro attività in molteplici settori nel territorio comunale. Si ricordano, tra le

attività svolte, oltre all’annuale assegnazione del “Premio Maria Montessori”, il “Premio

Studi” che invita gli studenti delle scuole superiori all’approfondimento e alla riflessione del

tema delle Pari Opportunità. Proprio per rendere più efficace la diffusione nelle nuove

generazioni di questi valori, la Commissione, anche grazie alle nuove sinergie createsi a

seguito dell’ampliamento delle realtà associative rappresentate, sta lavorando al fine di

portare nelle scuole una serie di interventi che mirano a far conoscere il ruolo della

Commissione stessa ma soprattutto a far comprendere e approfondire alcune tematiche

come l’evoluzione storica che ha interessato la vita delle donne dal dopoguerra ad oggi nel

nostro paese anche dal punto di vista legislativo o l’importanza dell’inclusione in campo

sportivo valorizzando il ruolo degli atleti paralimpici. Oltre all’attenzione e al lavoro rivolti

alla comunità cittadina, le Componenti della Commissione non hanno potuto fare a meno

di considerare la situazione delle Pari Opportunità anche a livello globale con un pensiero

di solidarietà verso le donne Afgane. Infine, in linea con i valori che intende promuovere –

conclude Simona Virgilio – la Commissione nell’ultima seduta ha voluto ribadire la

sacralità di ogni vita e la condanna a qualunque forma di violenza”.