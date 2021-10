Ricerca per:

Nell’omelia Don Alessio ha letto e commentato lo scritto di Don Gnocchi sugli occhi su Don Orione. “Anche noi dobbiamo guardare, ha detto Don Alessio, quegli occhi di Don Orione, il suo sguardo penetrante in noi”.

Martedì 12 ottobre, presso la Casa della Divina Provvidenza -Paterno in Tortona si è svolto il primo incontro “amici”. La celebrazione Eucaristica è stata preceduta dal direttore Don Alessio Cappelli e concelebrata da Don Oreste Maiolini. .Era presente un bel gruppo di laici della Famiglia Carismatica Orionina.