Torna la rassegna Novi d’Autore con la presentazione del libro del tenore Enrico Iviglia “Donne all’Opera – Dialoghi con un tenore”. L’evento, già in programma il 5 ottobre scorso e poi annullato a causa dell’allerta meteo, si terrà martedì 26 ottobre alle ore 18 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica, in via Marconi 66. Modera la conversazione Raffaella Tassistro.

Dopo aver raccontato la sua storia di bambino con la passione per il canto operistico e aver parlato di sé e di come è riuscito, partendo da un piccolo paese della provincia di Asti, a farsi strada calcando i più importanti palcoscenici dei teatri d’Opera del mondo, Enrico Iviglia torna a parlare al suo nuovo pubblico di lettori attraverso un libro che questa volta è incentrato sulle donne, sui loro diritti, sulle figure professionali che ruotano intorno al mondo della cultura, sulle colleghe con cui in questi anni ha condiviso il palcoscenico.

“Donne all’Opera” si divide in tre parti: la prima affronta temi importanti legati al mondo delle donne, la lotta per i diritti, la violenza, la maternità, presentando grandi figure di donne che nella storia si sono battute per l’ottenimento di quei diritti fondamentali che oggi non dovrebbero più essere messi in discussione. La seconda parte propone una serie di interviste a importanti professioniste del mondo culturale, impegnate nell’organizzazione, nella programmazione e nella realizzazione di Festival, nella gestione di enti e Teatri, nell’allestimento di Opere teatrali.

Infine la terza parte propone un’analisi semplice e diretta di alcune tra le più famose Opere, incentrando la trattazione sulle protagoniste femminili, sulle loro mille sfaccettature, sui legami che hanno con i grandi temi precedentemente trattati e ancora oggi molto attuali. Si inseriscono qui anche le interviste alle più famose dive dell’Opera con cui il tenore Iviglia ha avuto il piacere di lavorare.

“Donne all’Opera” propone anche un CD in allegato, contenete le principali arie tratte da famose Opere interpretare da Enrico Iviglia nel corso della sua carriera. Enrico Iviglia presenterà il suo nuovo libro attraverso la formula de-cantata, proponendo brani e raccontando aneddoti.