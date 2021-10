Dopo il grande successo del primo incontro, Quarta di copertina torna in settimana con un doppio appuntamento. La rassegna di presentazione librarie, nata da Un Cappuccino tra le righe e organizzata dall’Assessorato alla Cultura, propone due filoni: uno dedicato a scrittori emergenti in programma il giovedì alle ore 18,00 in Biblioteca Civica e l’altro dedicato a scrittori e personaggi del mondo della cultura e autori di testi pubblicati da case editrici nazionali in programma il venerdì sera nelle diverse sedi della cultura cittadina.

Si partirà quindi giovedì 28 ottobre a Palazzo Langosco, in via Corte d’Appello 12, con Chiara Miglietta, docente all’istituto Balbo, che presenterà il suo I Monstra nel Prodigiorum liber di Giulio Ossequente (Editoriale Documenta), «Una prospettiva interdisciplinare sulla deformità del corpo nella tradizione storico – letteraria latina», come si legge nel sottotitolo.

Un viaggio tra individui con due teste o quattro braccia, neonati parlanti o venuti al mondo con testa di animale, ermafroditi e soggetti che sembrano effettuare una transizione di genere. Tutti casi di monstruositas del corpo umano presenti nell’opera di Giulio Ossequente e che Miglietta affronterà con Roberto Scanzo, vicepreside e docente di materie letterarie all’Istituto Balbo, dalle ore 18,00 in Biblioteca.

Venerdì 29, invece, sarà lo splendido Salone Vitoli del Museo Civico (via Cavour, 5) a ospitare Angelo Crespi, che presenterà Nostalgia della bellezza. Perché l’arte contemporanea ama il brutto e il mercato ci specula sopra, Giubilei Regnani Editore.

Dalle ore 21,00 il celebre giornalista e critico d’arte, già presidente di Palazzo Te di Mantova e del Museo Maga di Gallarate, spiegherà, con la conduzione di Paola Casulli, come «con il concettuale si è consolidato il sistema delle brutte arti e, assecondando l’idea per cui basta l’idea, prevalgono lavori orrendi, giochini insensati che soddisfano solo gli addetti ai lavori. Un mondo autoreferenziale, quello dell’art system, in cui le opere non hanno più un valore bensì un prezzo e i musei e i curator lavorano per aumentarlo, mentre i collezionisti speculano».

«Ospitare un personaggio come Angelo Crespi – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia – è per Casale Monferrato un grande onore e motivo di grande soddisfazione. E quale luogo migliore del nostro Museo per parlare della bellezza dell’arte? Ma grazie a Quarta di copertina potremo anche conoscere un’interessante scrittrice legata al nostro territorio: Chiara Miglietta. Due appuntamenti da non perdere!».

Si ricorda che per accedere alle sale di Quarta di copertina è necessario esibire la Certificazione Verde Covid 19 (Green pass).