I Carabinieri di Fubine, a conclusione accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne che, verso mezzanotte, alla guida della propria autovettura, non si fermava all’ALT imposto dai Carabinieri, e, inseguito per circa due chilometri prima di essere fermato, risultava positivo all’alcooltest, con un tasso pari a 1,05 g/l. Oltre alla denuncia in stato di libertà, al 27enne veniva ritirata la patente di guida.