Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i Vigili del Fuoco per circa due ore.

Nella giornata di ieri, mercoledì 1° settembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novi Ligure con autopompaserbatoio e modulo antincendio ed autobotte del Comando di Alessandria sono intervenuti nel comune di Borghetto Borbera alla frazione Persi per incendio di tetto.