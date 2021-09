Da tanto tempo non si registravano così tante manifestazioni a Tortona e nei dintorni nel week end. Ecco il riassunto di quello che c’è da vedere o partecipare

SABATO 25 SETTEMBRE

Tortona, Hip Hop Street Food in Corso Garibaldi, manifestazione che consentirà di gustare alcune tra le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo, abbinato a un’ampia selezione di birre artigianali.

Tortona: presso il Museo Diocesano in via Seminario “Storia di una comunità. I Gesuiti a Castelnuovo Scrivia”

Tortona: presso il Museo delle macchine agricole Orsi, in via Emilia 446 dalle 10 alle 19 si terrà la seconda edizione di “W.O.I. – Watches Of Italy”. Ingresso gratuito con Green pass

Tortona: presso i locali della Soms di Tortona, in via Galileo Galilei, “Panoramica sul Moscato secco” a cura dell’Associazione “Incontri Divini”

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: a palazzo Guidobono al piano terra, nel portico del Museo Archeologico, si terrà l’esposizione della pregevole acquaforte di Giovan Battista Piranesi “Veduta di un sepolcro fuori di Porta del Popolo”, sottoposta ad intervento conservativo, da parte di “Gabbantichità”, grazie al sensibile e generoso contributo dei tre club Lions cittadini al primo piano, nella prima sala della Civica Pinacoteca, l’esposizione di preziose “cinquecentine” della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, provenienti dal fondo bibliografico del Collegio dei Gesuiti di Castelnuovo Scrivia e del dipinto “Madonna col bambino” dell’artista castelnovese Alessandro Berri, Dalle ore 15.30 alle 18.30 e domenica 26 dalle 10.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 saranno organizzate visite guidate; per l’accesso sarà obbligatorio presentare il Green pass o l’esito negativo del tampone.

Gremiasco: alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale incontro con l’autore Angelo Lumelli.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Tortona: dalle 9 alle 18 in via Emilia “Cantarà e Catanaj” tradizionale fiera delle anticaglie e del passato. Edizione autunnale.

Tortona: alle 8,45 ritrovo in piazza Milano dei volontari per pulire la città nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo Tortona”. Tutti possono partecipare.

