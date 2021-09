Questa mattina, martedì 21 settembre, come promesso dall’Asl di Alessandria e annunciato dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi, e anche dal nostro giornale, dopo oltre dieci mesi di chiusura a causa dell’emergenza pandemica, ha finalmente riaperto il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tortona.

L’Asl Al ha mantenuto l’impegno preso in estate, completando i lavori necessari nei tempi previsti, e proprio nelle prime ore della mattinata i primi pazienti hanno potuto essere accolti nel reparto riservato alle urgenze, senza più la necessità di essere trasportati altrove.

“Un passo importante per il ritorno alla normalità operativa – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – pur sempre nel mezzo di una emergenza sanitaria ancora in corso, che ci permette di concentrare le energie su quello che per noi è l’obiettivo più importante: il futuro potenziamento del nostro Ospedale”.

La pandemia si sta attenuando e Tortona, un poco alla volta, sta lentamente ritornano alla normalità.