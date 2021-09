Gli appuntamenti del Festival OFF colorano il mese di settembre in attesa della tappa Monferrato dell’evento nazionale Festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori in programma dall’8 al 10 ottobre. Una serie di appuntamenti accompagneranno, nell’arco del mese di settembre, l’attesa tappa dell’evento nazionale dedicata al Monferrato. Si tratta di eventi organizzati da associazioni ed enti che condividono con gli organizzatori di IT.A.CÀ MONFERRATO il desiderio e la volontà di approfondire il tema “Diritto di respirare”, individuato come tema guida dell’edizione 2021 di IT.A.CÀ.

Sabato 25 settembre, a Cantavenna, frazione di Gabiano (AL), l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese in collaborazione con ARPA Piemonte organizza la passeggiata didattica “Il respiro del bosco”.

L’appuntamento è al Belvedere sul Po alle ore 14.30. È prevista la visita all’Isola di Senescenza, oggetto di monitoraggio da parte di ARPA Piemonte e la camminata lungo il Sentiero Forestale delle Rocche di Cantavenna (n. 702) condotta da Enrico Rivella di Arpa che evidenzierà gli aspetti collegati al funzionamento dell’ecosistema del bosco, attraverso l’osservazione delle principali comunità boschive attraversate.

Il professor Buffa dell’Università di Torino condurrà piccoli esperimenti sul ruolo della CO2, attraverso i quali si potranno visualizzare gli scambi della fotosintesi; mentre con l’osservazione e il biomonitoraggio dei muschi terrigeni si potrà valutare la qualità dell’aria.

È prevista inoltre una dimostrazione delle tecniche di Forest Therapy condotta da Linda Frei di Medinforest.

Il programma dettagliato del Festival è disponibile su Facebook nel gruppo pubblico Tappa IT.A.CÀ Monferrato | Festival del Turismo Responsabile al link

https://www.facebook.com/groups/1100661103794769/ e su www.festivalitaca.net

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

monferrato@festivalitaca.net

tel. +39 335 7440495 (Roberto)

tel. +39 333 1194571 (Cathy)

tel. +39 345 0034982 (Pier)

