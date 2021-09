Con l’appuntamento di Sabato 11 settembre a San Sebastiano Curone si chiude la XII edizione del Festival Internazionale ” Alessandria Barocca e non solo…” , che ha accompagnato l’estate della provincia Alessandrina con 9 spettacoli dal vivo, svolti in collaborazione con enti ed istituzioni del territorio, che hanno registrato il tutto esaurito ottenendo ampi ed entusiastici consensi di pubblico a dimostrazione, ancora una volta, di come l’alto profilo artistico e la varietà della proposta siano carte vincenti.

“E BELLO RESTA IL CANTO” è il titolo del concerto, co-organizzato con Perosi60 e Vinceròtv, che si svolgerà alle ore 21 a San Sebastiano Curone, presso l’ Oratorio della SS.Trinità e vedrà protagonisti, in un’inedita quanto affascinante collaborazione, due ensemble barocchi di grande prestigio: L’Archicembalo ed I Solisti Ambrosiani, che si “fonderanno” a creare un’unica formazione vocale /strumentale composta dal soprano Tullia Pedersoli, dai violinisti Marcello Bianchi e Davide Belosio, dal violoncellista Claudio Merlo e dalla clavicembalista Daniela Demicheli.

Un concerto “straordinario” e di grande atmosfera, quindi, che chiude l’edizione 2021 del Festival, fra le note “suonate e cantate” di A. Vivaldi, G.Ph. Telemann, A. Caldara e

D. Buxtehude.

L’ ingresso al concerto sarà libero, con prenotazione obbligatoria al numero 393 9403564 e potrà anche essere seguito in differita nell’autunno, trasmesso dalla piattaforma digitale Vinceròtv in data in via di definizione.

Il XII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è promosso dall’Associazione Pantheon con il contributo delle Fondazioni SociAl, CRT, CRA, di AMAG SpA e del Comune di Castellazzo Bormida.