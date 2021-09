La notte è un momento magico che in natura attiva adattamenti in diverse specie animali davvero affascinanti e misteriosi. Le guide dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo ci sveleranno le strategie dei signori della notte: i rapaci notturni!

Sabato 11 settembre, si percorreranno i sentieri presenti nell’Oasi naturalistica di Isola Sant’Antonio alla scoperta dei rapaci notturni, con particolare riferimento all’allocco e alla civetta.

Si parlerà del comportamento, della biologia e delle principali tecniche di caccia di questi affascinanti e animali. Impareremo a riconoscere le tracce della loro presenza e a studiarle e, infine, simuleremo il censimento di questi affascinanti uccelli grazie alla tecnica del playback.

L’evento – patrocinato dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant’Antonio (AL) – ci permetterà di conoscere la natura presente in Oasi in un momento davvero unico, carico di suoni, profumi e ritmi diversi e davvero magici: la notte. Conosceremo, poi, i progetti importanti messi in atto per la conservazione della natura del territorio, in sinergia tra l’Associazione naturalistica e l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese.

L’appuntamento con la natura è per l’11 settembre alle ore 20.00 all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

Nell’area non sono ammessi i cani.

In caso di forte maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Prenotazione necessaria entro le ore 18.00 del 10 settembre 2021, a Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023 codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it