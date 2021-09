Ricerca per:

Gestione Ambiente, in accordo con il Comune di Tortona, comunicherà a breve la data e il luogo del nuovo incontro dedicato al nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’incontro di stasera (giovedì 16 settembre) con i cittadini residenti nella Zona 2 (Municipio-corso Alessandria), presso il cortile interno della Sede del Municipio di Tortona in Corso Alessandria, 62, è annullato causa maltempo.

Tortona, rinviato per maltempo l’incontro pubblico in programma stasera sui rifiuti