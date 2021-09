Un pensionato di 86 anni, residente a Sale é deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta e transitava in paese, in via Giacomo Matteotti.

Si è trattato di un incidente stradale che si é verificato verso le 18 e oltre alla bicicletta, ha coinvolto una moto condotta da un uomo di cui non sono state rese note le generalità.

Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del Distaccamento di Tortona della Polizia stradale: sul posto é subito intervenuto l’elisoccorso: i sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di salvare il pensionato ma non c’è stato nulla da fare perché l’uomo é deceduto.

Ferito in modo non grave, a quanto pare il motociclista che é stato trasportato con l’ambulanza a Pronto Soccorso per le cure del caso.