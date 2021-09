La visita del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, avvenuta oggi in Provincia di Alessandria, è un segnale di attenzione per il nostro territorio e le sue eccellenze produttive.

E’ stato un piacere accompagnare il ministro Patuanelli, insieme al ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, presso alcune realtà economiche di primo piano della provincia di Alessandria ed inseguito all’inaugurazione degli Acqui Wine Days ad Acqui Terme (AL), importante vetrina per le eccellenze vinicole di questa zona.

Una giornata intensa, proseguita con il significativo momento di confronto, a Castelnuovo Scrivia (AL), insieme ai rappresentanti del settore ortofrutticolo per discutere delle crisi climatiche e di mercato che interessano il comparto ed individuare gli strumenti per fronteggiarle.

Il tempo limitato e le restrizioni dovute al Covid non hanno permesso di estendere ulteriormente la visita, ma siamo sicuri che il ministro Patuanelli abbia conservato un positivo ricordo della nostra provincia ed ora abbia ben chiare le esigenze degli operatori economici emerse durante la giornata trascorsa dal Ministro.



Susy Matrisciano, Senatrice M5SSean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte