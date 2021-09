Si è conclusa in data odierna una nuova attività ambientale legata all’operazione “reti

fantasma” organizzata dalla Guardia Costiera Imperia che ha visto impegnati, uomini e

mezzi nautici del Corpo delle Capitanerie di Porto. Grazie al supporto del Reparto Operativo

della Direzione Marittima della Liguria, del personale specialistico del V Nucleo

Sommozzatori di Genova, nonché della fattiva collaborazione del ceto peschereccio locale,

nello specifico del Sig. Federico MARTINO e dei sub dell’Associazione Sportiva

Dilettantistica “INFORMARE”, i fondali marini circostanti il “Pilone di Cervo” sono stati liberati

da oltre 100 metri e 50 Kg di rifiuti costituiti da reti da posta ritrovate sul fondo. Sulle

complesse attività di recupero, svoltesi in 2 giorni, ha espresso parole di soddisfazione il

Capitano di Fregata Carlo LA BUA, Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, il

quale ricorda a tutti che “ogni anno vengono purtroppo abbandonate o disperse

accidentalmente in mare svariate tonnellate di reti ed altri attrezzi da pesca che, se non

recuperati, continuano a “pescare”, 24 ore su 24, rappresentando una seria minaccia per la

vita marina e per l’ambiente. Queste attrezzature, infatti, provocano la cattura passiva di

pesci e di altri animali come tartarughe e mammiferi marini, che vi possono rimanere

intrappolati, per non parlare dei possibili danni cagionati all’ecosistema marino ed agli

organismi bentonici, nonché dei pericoli che tali reti possono costituire per la sicurezza dei

subacquei”. L’attività di recupero delle reti fantasma si inserisce in una più ampia campagna

comunicativa sul tema della sensibilità ambientale, rientra nel progetto “PlasticFreeGC” nato

nel 2019 dalla collaborazione tra il Comando Generale della Guardia Costiera e l’allora

Ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica, per la tutela della ambiente e delle

fauna marina. Un sentito ringraziamento è stato rivolto dall’Autorità Marittima a tutti gli

operatori subacquei coinvolti che, volontariamente e con grande sensibilità civica ed

ambientale, hanno segnalato e partecipato alle attività, contribuendo al buon esito delle

stesse. Pari ringraziamento va, infine, al Comune di Diano Marina per l’altrettanta sensibilità

a condividere il valore delle attività svolte e per il fondamentale contributo da esso prestato

per concorrere allo smaltimento dei materiali di rifiuto recuperati nel corso delle delicate

operazioni.

L’obiettivo da traguardare è quello di raggiungere, nel più breve tempo possibile, il

necessario cambiamento culturale di tutti gli utenti del mare, nell’intento comune di restituire

ai nostri figli un mare sempre più pulito.