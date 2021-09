Come da D.L. n°105 del 23/07/2021, dal 6 agosto è possibile accedere in biblioteca solo muniti di Certificazione verde Covid-19 GREEN PASS.



La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

• aver fatto la vaccinazione anticovid-19. In Italia viene emessa sia alla prima dose che al completamento del ciclo vaccinale

• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

• essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi



La Certificazione non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Questo il link per avere informazioni su come ottenere il Green Pass:

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html



Ricordiamo che



• è consentita la presenza di 2 persone contemporaneamente che posso accedere agli scaffali per scegliere il materiale desiderato: chiediamo di soffermarsi solo per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre la mezz’ora



• è sempre necessario prendere appuntamento allo 0131 864 444 o alla mail biblioteca@comune.tortona.al.it



• per chi NON possiede il green pass è sempre attivo il servizio di ritiro del materiale al banco in ingresso, su prenotazione



I libri restituiti resteranno in quarantena per 3 giorni e successivamente scaricati dalla scheda personale.

SALE STUDIO

Vi ricordiamo che le sale studio sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30 e per utilizzarle è necessario prenotare sul sito www.sistemabibliotecariotortonese.it

Per qualsiasi informazione:

