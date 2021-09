Nella seduta svoltasi ieri sera, giovedì 16 settembre, il Consiglio Comunale ha approvato la ratifica della delibera n.9 del 28 maggio 2021 adottata dall’Assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) in seguito ad alcune modifiche alla legge regionale in materia di gestione dei rifiuti nonché il nuovo Statuto e la Convenzione del Consorzio stesso.

Il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha spiegato che la Regione Piemonte ha effettuato alcune modifiche riguardo gli ambiti relativi alla gestione dei rifiuti. In estrema sintesi, è stata creata una conferenza d’ambito territorialmente competente su tutto il Piemonte mentre i vecchi consorzi, invariati nella composizione, hanno assunto la denominazione di sub ambiti di area vasta.

Il Sindaco, inoltre, ha riferito che il 28 maggio scorso il Csr ha approvato le bozze del nuovo Statuto e della Convenzione. In quella occasione è stata effettuata una modifica nella fissazione delle quote che i Comuni sono tenuti a corrispondere al Consorzio. In pratica prima le quote erano calcolate solo in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni mentre ora sono commisurate per il 90% alla popolazione e per il 10% all’estensione del territorio comunale. Ne consegue che i Comuni con territori molto vasti pagheranno leggermente di più rispetto a prima. La ratifica all’intero impianto normativo è stata approvata all’unanimità.

Al termine della votazione il Consiglio ha stabilito di rimandare gli altri punti all’ordine del giorno alla prossima seduta, che si terrà martedì 21 settembre alle ore 21 presso il Museo dei Campionissimi.