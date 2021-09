Settembre in Monferrato è il mese perfetto per passeggiare tra le vigne, visitare le cantine e gli infernot, degustare il vino coltivato in queste terre riconosciute quale Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

E’ a settembre che ritorna “MonferVINUM – Enotrekking in Monferrato” – iniziativa promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni – con due speciali appuntamenti: a Rosignano Monferrato e a Vignale Monferrato che si svolgeranno durante la Festa del Vino del Monferrato.

L’inziativa ha il patrocinio del Comune di Casale Monferrato e del Festival IT.A.CA’ Monferrato.

A Rosignano Monferrato, presso la cantina Castello di Uviglie – domenica 19 settembre, ore 10

A Vignale Monferrato, presso Accornero Vini – domenica 26 settembre, ore 10

PROGRAMMA

ROSIGNANO MONFERRATO – DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ritrovo ore 10 – Località Castello d’Uviglie 73 – 15030 Rosignano M.to (AL).

Costo: euro 15,00 a partecipante (da corrispondere alla partenza)

La prima tappa dell’attività ecomuseale si svolgerà tra le vigne e nella cantina Castello di Uviglie .

L’itinerario individuato si snoda tra le vigne situate tutt’intorno al medioevale castello di Uviglie, tra i bricchi monferrini nel cui cuore si trovano le vecchie cave di estrazione della pietra da cantone, alcune delle quali oggi custodiscono preziose bottiglie di vino che ‘maturano’ al buio e alla giusta temperatura. Le viti, allevate a spalliera, con i loro lunghi filari disegnano queste colline: un quadro naturale, animato dai colori e dalla luce particolare dell’autunno.

Si è nel “paesaggio pittorico”, paesaggio ritratto dal grande pittore divisionista Angelo Morbelli che scelse queste terre come dimora estiva, e che di queste colline fece oggetto della sua arte: luce dipinta!

E l’arte sarà anche oggetto della visita di questo primo appuntamento di MonferVINUM: nella sala di degustazione della cantina sono esposte, anzi presenziano, le opere di Bonzanos Art Group, che con la linea morbida del filo di rame profilano la figura umana, che così traspare.

Degustazione

– Ninfea 2020 – Castello di Uviglie: Piemonte DOC Chardonnay, prodotto con uve Chardonnay in purezza.

Un vino dal colore giallo paglierino e dal profumo fruttato, di buona intensità.

– Baticör 2019 – Bonzano Vini: Grignolino del Monferrato Casalese DOC.

Vino color rosso rubino brillante, al naso riconduce a delicati fiori rossi speziati e profumi balsamici e in bocca asciutto e fresco.

I vini si degusteranno con salame cotto e crudo, prodotti dell’artigianato alimentare della Dispensa di Rosignano Monferrato dei fratelli Morra.

Info e prenotazioni

Ecomuseo della Pietra da Cantoni

via Barbano Dante, 30 – 15034 Cella Monte (AL)

mob. 348 2211219

info@ecomuseopietracantoni.it – chebisa@virgilio.it