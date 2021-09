Il corso d’arte e architettura di Italia Nostra Alessandria riprenderà con il titolo “13° Corso d’Arte e Architettura – Alessandria 1821. Una città tra memorie Napoleoniche e origini del Risorgimento nella storia, arte e architettura”

ARGOMENTO: Storia, l’Arte e l’Architettura di Alessandria riferite al 1821, anno che vide la nostra città che ancora viveva le trasformazioni sociali, culturali e architettoniche della dominazione Napoleonica diventare protagonista dei primi fermenti Risorgimentali ponendosi all’attenzione nazionale e internazionale.

DURATA: 21 settembre al 19 ottobre p.v. il martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00

SEDE: Sala Giovani del Teatro Parvum di Alessandria, via Mazzini 85

ISCRIZIONE: gratuita, non sono richiesti titoli o requisiti particolari

Le iscrizioni si potranno effettuare in occasione degli incontri o presso la sede di Italia Nostra Alessandria, via Mazzini 85 previo contatto telefonico al 3356559259 o scrivendo all’indirizzo franpetra1980@gmail.com, per informazioni relative alle tematiche e programmazione del corso telefonare e whatsapp al 3287175254 (Francesca).

NOTE: rilascio di attestato di frequenza.

L’accesso alla sala sarà consentito previa esibizione di certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e l’adozione delle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria.

PROGRAMMA:

Martedì 21/09/ 2021 – Prof.ssa Elisa Mongiano

Dall’esperienza napoleonica alle scelte della Restaurazione: l’amministrazione della polizia in Alessandria

Giovedì 23/09/ 2021 – Dott. Fausto Miotti

Il 1821 visto da Tortona

Martedì 28/09/ 2021 – Prof.ssa Anna Marotta

Il panorama della difesa nell’arte: il territorio alessandrino nel confronto internazionale

Giovedì 30/09/ 2021 – Prof.ssa Antonella Perin

Il tessuto degli edifici religiosi ad Alessandria tra soppressione napoleonica e Risorgimento

Giovedì 07/10/ 2021 – Prof. Vittorio Tigrino

L’altro alessandrino: i feudi imperiali dell’Appennino tra Sette e Ottocento

Martedì 12/10/2021 – Dott. Alberto Ballerino

I moti del 1821 ad Alessandria

Giovedì 14/10/2021 – Dott. Andrea Spagni

Alessandria da Napoleone ai moti del 1821: le fonti archivistiche

Martedì 19/10/2021 – Dott. Massimiliano Caldera