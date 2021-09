La pandemia é stabile e i numeri sono bassi per cui le iniziative culturali a Tortona possono tornare ad essere allestite in relativa sicurezza con uso della mascherina e distanziamento. L’Università della Terza Eta (unitre) di Tortona sta pian piano riprende l’attività e siccome la vecchia sede in via Emilia nord é stata trasformata in scuola, ecco che il Comune di Tortona ha deciso di concedere il patrocinio e l’utilizzo della Sala del Ridotto del Teatro Civico, in via Ammiraglio Mirabello, in uso temporaneo, ma continuativo, ogni venerdì, dal 5 novembre 2021 al 6 maggio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,

all’Università della Terza Età – Unitre di Tortona.

La concessione si intende continuativa per tutto l’anno accademico e l’utilizzo della Sala soggiace a tutte le restrizioni (capienza, distanziamento, ecc.) e le disposizioni (sanificazione, uso DPI, green pass, ecc.) vigenti, o che saranno emanate, nel corso della concessione, dalle autorità nazionali e regionali preposte, in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, della cui ottemperanza è responsabile la stessa Unitre.