Sono stati intervistati il vice sindaco Luca Rossi e l’assessore a beni culturali e turismo Alessia Zaia, oltre a 2 maestri orafi. Il servizio andrà in onda il 10 ottobre, nel telegiornale domenicale delle 13, nello spazio solitamente dedicato ad un reportage dal mondo.

Seguendo questo filo conduttore è stata anche l’occasione per fare conoscere la città sotto diversi aspetti, molto apprezzati dagli ospiti sloveni: l’aula consigliare di Palazzo Pellizzari con le scene mitologiche che vi sono raffigurate, corso Garibaldi e le sue vetrine, piazza Gramsci, Palazzo Valentino ed il Centro Comunale di Cultura con l’esposizione dei lavori dei ragazzi del Foral, il Mod – Museo dell’Oreficeria Diffuso.