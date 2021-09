Il nuovo anno scolastico, preceduto, nel corso dell’estate, dall’accavallarsi di comunicati, notizie, ipotesi ed aspettative, tutte strettamente vincolate al monitoraggio giornaliero della curva pandemica, prende finalmente l’avvio. Fra le novità, tra cui l’obbligo di presentazione del Green Pass da parte dell’intero e solo personale scolastico, quella che più interessa famiglie e studenti è senz’altro la ripresa totale della didattica in presenza, pur con il continuo e rigoroso rispetto delle misure di prevenzione stabilite dal Ministero e dagli esperti del Comitato Tecnico-Scientifico. Il rientro in aula, in quello che si prospetta come il terzo anno consecutivo di emergenza COVID, sembra garantire a docenti e studenti il ritorno ad un sistema didattico che meglio si identifica come un passo verso il progressivo ed agognato ritorno alla “normalità”, senza dimenticare però che l’esperienza in Didattica Digitale Integrata, seppur forzato, deve comunque essere considerato anche nei suoi aspetti positivi, legati soprattutto alla consapevolezza delle potenzialità delle TIC ed alla possibilità di gestire comunque le attività di insegnamento/apprendimento, anche in situazione di crisi generale o di problematiche gravi legate a casi specifici.

Seguendo quindi una tradizione che non è mai venuta meno, neppure nei momenti più difficili, l’I.I.S. Marconi di Tortona ha organizzato, nel pomeriggio di giovedì 2 settembre, e in quell’ottica di collaborazione che da tempo contraddistingue i rapporti tra l’Istituto e la nostra Città, il consueto incontro con le famiglie degli studenti iscritte alle classi prime, al fine di fornire le necessarie informazioni relative alla frequenza delle lezioni che inizieranno a partire da lunedì 13 settembre.

L’evento, per gentile concessione del Comune di Tortona, e per ovvi motivi di sicurezza, ha avuto luogo all’aperto, nel suggestivo spazio del Chiostro dell’Annunziata, con il rispetto delle norme sanitarie anti-Covid di distanziamento e obbligo dell’uso della mascherina, ed è stato diviso in due fasi ( dalle h. 17.00 alle h. 18.10 Liceo di Scienze Applicate e Informatica e Telecomunicazioni; e dalle h. 18.30 alle h. 19.40 Amministrazione, Finanza e Marketing, Meccanica e Meccatronica, ,Chimica, Materiali e Biotecnologie, e Professionale Servizi Commerciali).

Alla presenza di un solo genitore per famiglia, delle nuove “matricole”, dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Tortona Marzia Damiani, del Dott. Filippo Arata e di un gruppo di docenti e di addetti di Segreteria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof. Guido ROSSO, ha sottolineato, in avvio, come questo sia l’inizio di un anno scolastico tanto atteso, che riveste un’importanza ancor più carica di significato rispetto al passato, anche recentissimo. Il prof Rosso ha quindi illustrato le modalità di avvio e di svolgimento delle attività, le procedure di sicurezza, il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola, Famiglie e Studenti, con il quale vengono definite le linee formative ed operative e che i Genitori, gli allievi e le allieve saranno chiamati a sottoscrivere tramite registro elettronico, oltre a tutte le ulteriori informazioni richieste dagli intervenuti

La prof.ssa Elena Guerra ha quindi fornito indicazioni tecniche e pratiche per la configurazione dei PC e l’accesso alle piattaforme editoriali ad uso delle classi interessate al progetto “Notebook nello Zainetto”. In conclusione l’Assessore Damiani ha rivolto ai presenti un augurio pieno di entusiasmo e spontaneità, affinché l’inizio della scuola corrisponda per tutti ad una ripresa fiduciosa degli spazi e delle occasioni e ad una nuova motivazione per ricomporre e recuperare ciò che il COVID aveva limitato o cancellato.

La partecipazione riscontrata ed il dialogo con le famiglie confermano l’utilità di una politica educativa e collaborativa fortemente voluta dal Dirigente e dal corpo insegnante dell’Istituto, che ha come obiettivo la creazione un vero e proprio “tessuto” di relazioni e comunicazioni capace di coinvolgere in modo fattivo la scuola, l’utenza e gli enti territoriali.