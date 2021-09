Il Comune di Diano Marina informa che il Responsabile Edilizia privata, Urbanistica e Demanio del Comune di Diano Marina, ha disposto questa mattina una ordinanza di sospensione lavori per la pratica edilizia relativa alla nuova antenna in costruzione in zona Pini del Rosso.

A seguito di un sopralluogo sono emerse difformità. In particolare, vengono contestate alla ditta esecutrice una traslazione del basamento di circa cm. 44 e una maggiore profondità del marciapiede di circa cm. 28. La ditta esecutrice può ricorrere presentando memorie e documentazioni entro 20 giorni.