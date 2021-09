I lavori si riferiscono al “LOTTO 1-CENTRO” ed interesseranno la rotonda verso Spinetta Marengo e l’incrocio via Marengo – corso IV Novembre.

Il crono programma dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade bitumate, prevede per la prossima settimana, nelle notti tra il 27 e il 30 di settembre 2021, il rifacimento di alcune vie tra le quali l’incrocio via Marengo – corso IV Novembre.

Il semaforo che regolamenta l’incrocio, è dotato di sistema “vista red” per la rilevazione delle infrazioni semaforiche stradali, con presenza di spire/sensori posti sotto alla pavimentazione prima delle linee di arresto semaforiche.

L’esecuzione dei lavori, prevede l’asportazione della vecchia pavimentazione e di conseguenza anche delle spire/sensori poste al di sotto di essa. Solo una volta ultimati i lavori di bitumatura saranno celermente ricollocate nuove spire/sensori da una ditta specializzata, incaricata dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Alessandria.

I lavori verranno tutti eseguiti in notturna, per consentire una chiusura completa del transito dei mezzi ed operazioni condotte in massima sicurezza.

Sono stati già realizzati i lavori in tutti e 4 i lotti per oltre il 50% delle opere previste e l’attività proseguirà nelle prossime settimane fino al loro completamento.