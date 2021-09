Brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona mezzogiorno di oggi, sabato 18 settembre.

E’ accaduto in centro a Tortona e precisamente nella centralissima corso Montebello. Secondo la prima sommaria ricostruzione, padre, madre e figlio di 11 anni erano da poco usciti dall’abitazione che si trova al sesto piano di un palazzo, quando uno dei due genitori si é accorto che aveva dimenticato in casa un oggetto all’interno dello sgabuzzino.

Il bambino, allora, si é recato in casa a prenderlo. Dopo un po’ di tempo, quando i genitori hanno visto che il figlio non tornava, visibilmente preoccupati, hanno preso l’ascensore e si sono recati in casa. Hanno cercato di entrare ma non ci sono riusciti perché il figlio aveva lasciato la chiave nella toppa della porta d’ingresso.

A quel punto, dal pianerottolo hanno provato a chiamare il figlio e dopo qualche minuto hanno sentito la voce del bambino: “Mi trovo dentro lo sgabuzzino – ha risposto il piccolo – ma non riesco ad uscire, sono chiuso dentro, la maniglia é dura e la porta non si apre”

I genitori, vista la situazione hanno dato l’allarme, preoccupati, anche, per la possibile mancanza d’aria all’interno dell’angustio locale.

I pompieri sono arrivati in pochi minuti e messi al corrente di quello che era successo si sono recati dall’inquilino del piano superiore e si sono calati dal terrazzo al settimo piano di quest’ultimo nell’appartamento sottostante, hanno aperto la porta finestra e una volta all’interno sono riusciti a liberare il bambino rimasto intrappolato nello sgabuzzino e riconsegnarlo sano e salvo ai genitori.

FOTO DI REPERTORIO