Per qualsiasi informazione potete visitare il sito www.gestioneambiente.net , contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.

Si ricorda ai residenti della Zona 2 che stiamo ancora consegnando a domicilio i kit dei contenitori e del materiale informativo per la nuova raccolta differenziata, e che la data di inizio del nuovo sistema verrà comunicata in seguito.

*Per partecipare all’incontro è necessario esibire il green pass o l’esito del tampone negativo.

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming dalle ore 21 sulle pagine Facebook di Gestione Ambiente e Acos e sul canale Youtube del Gruppo Acos ed é diretto soprattutto agli abitanti della zona del Municipio – Corso Alessandria.

L’Amministrazione Comunale e Gestione Ambiente incontrano i cittadini per spiegare il nuovo sistema e per rispondere a eventuali domande e dubbi: GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE ORE 21 presso palestra Codevilla (Palazzetto dello Sport), Corso Alessandria – Tortona.

Giovedì a Tortona incontro pubblico coi residenti per la nuova raccolta rifiuti