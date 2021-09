AGRITEATRO / L’ALTRO MONFERRATO

VINO POESIA E MARIONETTE NEL PROSSIMO WEEKEND DI AGRITEATRO

Sabato, tra i vigneti di Carpeneto, un omaggio scanzonato a Tonino Conte. Domenica a Cremolino, la magia ‘appesa a un filo’ di Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, cantante e marionettista australiana (5 settembre).

Sabato 4 settembre – Carpeneto – Tenuta Cannona

VINO E POESIA regia di Gianni Masella, con i giovani attori del CFA

I colori e i sapori del vino – frizzante o rustico in fiaschi, bianco, rosso e verde – si mescolano a poesie divertenti, tra versi di animali, e rime varie. Un omaggio all’amore scanzonato per la poesia di Tonino Conte, nella rielaborazione e regia di Gianni Masella e nell’interpretazione dei giovani attori selezionati dal CFA, Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, diretto da Lisa Galantini.

Nel programma, anche una visita naturalistica tra i vigneti, a cura di Tenuta Cannona, guidati da Fondazione Agrion, per conoscere da vicino le attività di ricerca e sperimentazione vitivinicola dell’Azienda.

Domenica 5 settembre – ore 18 – Cremolino

APPESO A UN FILO di e con Remo Di Filippo, Rhoda Lopez e marionette

Compagnia Di Filippo Marionette

Un duo multinazionale (lei Maori, lui italiano d’Italia) crea, con abilità e poesia, infiniti mondi e incantevoli personaggi: dagli acrobati ai ciclisti, dal pazzo violino di Paganini alla ballerina stanca. Ogni “creatura” racconta la propria storia, senza parole, attraverso i movimenti. E’ uno spettacolo fatto di legno, filo, stoffa, musica e voce, la bellissima voce della cantante-marionettista australiana Rhoda Lopez. “Appeso ad un filo” può essere interpretato anche come una riflessione sulla condizione umana: siamo tutti appesi a qualche filo, ciò che importa è riuscire a distinguerle ciascun filo e capire come muoversi in armonia con essi, per raggiungere la nostra libertà. La compagnia internazionale Di Filippo Marionette si è esibita nei circuiti teatrali di tutto il mondo, raggiungendo oltre 20 nazioni, tra cui Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia Germania, Grecia, Italia, Olanda, Perù, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Ungheria. Hanno detto di loro: «Incantano i bambini e fanno sognare gli adulti».

Prenotazione obbligatoria presso lo IAT di Ovada

Tel. 0143821043, WhatsApp 3791187215

Mail: iat@comune.ovada.al.it

AgriTeatro

via Caramagna, 36 – 15010 CREMOLINO (AL)

Tel. 349 507 3400 – 347 255 5701

info@agriteatro.it