Le agevolazioni per gli iscritti al Circolo del Cinema saranno applicate nella prima settimana di programmazione. Le date verranno comunicate tramite e-mail ( circolo.cinema.to@gmail.com ) e sulla pagina Facebook dell’Associazione oltre che sulla stampa che vorrà segnalarla. Ecco i prossimi film in programma

Non solo ma legata alla riapertura del Cinema c’é anche l’attività del Circolo del Cinema “Film&Video” di Torotna che consente di vedere film a prezzo ridotto. Quindi sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2021-2022 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Era metà ottobre 2020 che dopo sol un mese di riapertura il Megaples fu costretto a chiudere a causa della seconda ondata della pandemia. Adesso che la situazione sembra sotto controllo riapre e i tanti tortonesi appassionati di cinema potranno finalmente tornare a rivedere le pellicole in prima visione sul grande schermo.