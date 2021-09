Si svolgerà nelle domeniche di settembre, a partire dalla prossima, la ventiseiesima edizione della manifestazione “Casteli aperti”, orario 15-18.30, alla quale partecipa anche Pozzolo.

Le visite sono gratuite ed effettuate da una guida turistica con conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco, Il Castello Medioevale di Pozzolo è visitabile su prenotazione scrivendo a info@comune.pozzoloformigaro.al.it oppure telefonando al numero 0143.417054 dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Le prenotazioni, per motivi organizzativi, si chiudono il venerdì alle ore 12,30 per ottemperare alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria in corso. Viene richiesta ai visitatori l’osservanza delle regole igienico-sanitarie antiCovid19 in vigore ed il distanziamento sociale. E’ necessario inoltre esibire il Green Pass .

Il Castello, che risale al secolo XI°, conserva cinque fucili ad avancarica della Guardia Nazionale (1948), pregiati affreschi tra cui

alcuni del Boxilio e una curiosa scultura di legno policromo: è una Madonna con Bambino che racchiude in seno il Redentore assiso con la Croce, all’interno delle ante, due angeli in adorazione del Cristo del XV° secolo.

La manifestazione “Castelli aperti” è patrocinata dalla Regione Piemonte e si avvale della collaborazione dell’associazione “Pozzolo d’Argento per quanto riguarda il servizio di apertura e chiusura delle sale, l’accettazione dei visitatori e la vigilanza.

Castelli Aperti” oggi è sempre più una realtà affermata, un punto di riferimento per i turisti e per gli appassionati dell’affascinante patrimonio storico e culturale piemontese. Per saperne di più si consiglia di visitare il sito www.castelli aperti.it