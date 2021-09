Diego Genta , pianista compositore ecclettico esce dopo 4 anni dal suo ultimo CD Colors e dalla versione song Dewdrops (scritta con il duo dianese Nina & Simone che ha avuto 13000 ascolti su Spotify) un mini album Ep strumentale di inediti per pianoforte. Dice l’artista “la melodia nasce da ciò che per me è fondamentale: la natura e i suoi colori. Essi sono fonte di emozioni e di bellezza e per creare musica ne ho bisogno come dell’aria. Oggi ancora più c’è bisogno di questo stupore verso le cose semplici della vita , soprattutto in questo periodo così particolare che stiamo vivendo”.

Il mini album Dewdrops é uscito venerdì 10 settembre sui maggiori stores di musica Digitali e su Spotify e contiene 5 tracce: At home – Message from the Sky – Settembre ( con Vincenzo Malacarne al violoncello e Mauro Parrinello al contrabbasso) e Dewdrops in due versioni piano solo e orchestral version che è il brano portante dell’album. Potete ascoltarli su Spotify a questo link https://show.co/QWXAfwc ma anche su Itunes e Amazon Pagina Facebook dell’artista www.facebook.com/diego.genta

Registrato all’ Ithil world mastering @ recording studio da Giovanni Nebbia