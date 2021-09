La pandemia si allenta e ritornano copiose le manifestazioni a Tortona.

Da venerdì 24 a domenica 26 settembre la città ospiterà l’appuntamento, dopo un anno di assenza causata dall’emergenza sanitaria, con “Hop Hop Street Food” questa volta previsto in corso Garibaldi.

Tre giorni di una manifestazione che consentirà di gustare alcune tra le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo, abbinato a un’ampia selezione di birre artigianali.

La rassegna enogastronomica itinerante che porta nelle piazze e strade italiane i sapori di quattro continenti sarà protagonista per l’intero fine settimana. Un autentico festival che vedrà impegnati su corso Garibaldi, nel tratto compreso fra l’incrocio con corso Cavour e quello con via Tito Carbone, oltre venti stand con tavoli e posti a sedere, in modo da evitare assembramenti.

La manifestazione si svolgerà in orario continuato 10.30-24.00. Ingresso gratuito nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.