Arriva un nuovo fine settimana con un ricco programma d’iniziative presso il Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, situato presso il Castello dei Paleologi.

Venerdì 1° ottobre, a partire dalle 18.00 e fino alle 24.00, appuntamento con MOSTO FEST!, un’iniziativa organizzata dalla rivista “Mosto!” con l’Enoteca Regionale di Acqui Terme, l’Assessorato alla Cultura e il Museo Archeologico. Dodici produttori di vini locali, uniti dalla condivisione dalle filosofia di “Mosto!”, che guarda alla produzione sostenibile e di qualità, saranno presenti nel giardino interno del Castello e del Museo, insieme ad alcune delizie del territorio. I partecipanti alla degustazione avranno la possibilità di effettuare speciali visite guidate del Museo Archeologico a tema, aperte anche agli altri visitatori (alle ore 19.00, 21.00 e 22.00) incentrate sul tema del banchetto, della produzione, del consumo e della cultura del vino nell’antichità, attraverso gli spettacolari reperti esposti nelle vetrine. Il Museo effettuerà infatti una speciale apertura serale fino alle ore 23.00.

Sabato 2 ottobre sarà invece il momento dell’arte contemporanea del progetto “Trasecolare”, una mostra organizzata dall’Associazione Amici dei Musei Acquesi, con il Museo Archeologico, la Soprintendenza SABAPAL e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Dalle 16.30 si inaugurerà, con brindisi, la mostra “Paesaggio minuto” di Luca Pancrazzi, creata ad hoc per il Museo di Acqui Terme: come già avvenuto nel 2019 (allora l’artista coinvolta fu Alice Cattaneo). Le installazioni di arte contemporanea di Pancrazzi dialogheranno in sala con i reperti archeologici, fondendosi in un incontro/scontro che genera inediti micropaesaggi. La mostra “Paesaggio minuto” rimarrà visitabile presso il Museo dal 2 ottobre al 21 novembre 2021, seguendo l’orario invernale del Museo che ritornerà in vigore a partire da mercoledì 6 ottobre: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 / 15.30-17.30; domenica 11-13.30 / 15.30-17.30. Ingresso gratuito al Museo nel sabato pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione della mostra.