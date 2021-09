Scendono i contagi da Covid a Tortona e dopo un periodo in cui la città era in cima alla classifica fra quelle con più contagiati ora la situazione sta nettamente migliora do e il numero dei positivi al Civid è in forte riduzione.

Merito anche dei vaccini, ma visto che questi non preservano completamente dal contagio, merito anche di tanti che indossano rigorosamente la mascherina e non solo al chiuso dove é obbligatorio a anche all’aperto.

I risultati si vedono come roisulta dalla tabella in alto.

Ultima raccomandazione: portate la mascherina soprattutto in ascensore! E’ molto importante