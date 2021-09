Ricerca per:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: visite guidate domenica, con orario 15.00-18.30. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0143 417054; info@comune.pozzoloformigaro.al.it Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara – Fondazione Rothschild: visite guidate su prenotazione (minimo 2 – massimo 6 persone). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di anticipo. Biglietto: ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it Sabato 25 settembre: apertura serale straordinaria con visite guidate al Palazzo ed alle mostre, con orario 21.00-24.00. Biglietto: 1 €, prenotazione obbligatoria. Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: apertura di giardino e Cappella, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: 0143 873128, 334 3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: Visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Castelli Aperti, che non manca di valorizzare e promuovere il luoghi della cultura piemontese, condivide questa iniziativa e anche quest’anno vi aderisce con entusiasmo. Saranno molti i Castelli, i giardini, i musei e le torri che sabato e domenica apriranno le loro porte – talvolta proponendo iniziative – pronti ad accogliere il visitatore per due giorni all’insegna della cultura e della storia.

Tornano sabato 25 e domenica 26 settembre, in Italia, le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.

Castelli Aperti per le Giornate Europee del Patrimonio