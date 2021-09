Ricerca per:

Lo stesso risultava fuori dalla sede stradale. I Vigili del Fuoco con il personale sanitario 118 provvedevano ad estrarre il conducente del mezzo pesante che veniva trasportato in ospedale. Sul posto Polizia Autostradale e personale società autostrade per le competenze del caso ed il recupero del veicolo.

L’altro giorno i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti in autostrada A7 raccordo A7/A21 Km 62 direzione Torino per un incidente stradale che vedeva coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto container.