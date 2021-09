Ricerca per:

Le fiamme interessavano alcuni locali adibiti a ricovero attrezzi ed una porzione di tetto. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore.

Alle ore 7. circa di oggi, venerdì 3 settembre, il personale Vigili del Fuoco del distaccamento di Novi Ligure si recava nel Comune di Stazzano località Albarasca per incendio cascina.